Agnelli chiama la UEFA per il fair play finanziario: sospensione possibile

Il presidente della Juventus Andrea Agnelli, in qualità di presidente dell'ECA, sta lavorando su più tavoli virtuali in questo momento. Forse il più importante è quello relativo alle regole del fair play finanziario, che praticamente nessun club in Europa potrebbe rispettare nel caso in cui la pandemia dovesse portare alla conclusione anticipata dei vari campionati nazionali oltre che delle competizioni europee. Come i Governi europei parlano della sospensione del patto di stabilità, nel calcio si parla della sospensione delle regole finanziarie per una o due stagioni. Non è ancora chiaro se si lavora alla sospensione di alcuni parametri o semplicemente all'allargamento degli stessi ma che ci sia un tavolo aperto è chiaro dopo le parole di ieri del numero uno bianconero. Con la FIFA intanto si studia il modo di allungare i contratti in scadenza a giugno nel caso in cui i campionati dovessero sforare nel mese di luglio. A riportarlo è Tuttosport.