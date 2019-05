Agnelli contro Conte, l'ultimo scontro tra ringraziamenti e frecciate

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il 24 ottobre del 2017, l'ultimo botta e risposta a microfoni accesi tra Andrea Agnelli e Antonio Conte. Durante l'Assemblea degli azionisti, il numero uno bianconero ringraziò Massimiliano Allegri mandando una frecciata al suo predecessore. "Ringrazio personalmente Massimiliano Allegri, che ha svolto un lavoro straordinario, ha portato avanti un lavoro che per altri sembrava concluso", ha detto Agnelli.

Conte e la risposta ad Agnelli Non s'è fatta attendere la risposta di Conte, arrivata pochi minuti fa tramite l'ANSA: "Nella vita non si finisce mai di conoscere le persone. A volte basterebbe soltanto un minimo di riconoscenza. E di maturità". Una stilettata diretta: senza citare i protagonisti ma arrivata per rispondere ad Agnelli. "Tornano i conti -titolava il giorno dopo Il Corriere della Sera-, non quello con Conte", riferendosi anche al bilancio a 560 milioni della Juventus.

La rottura I motivi della rottura: Conte voleva anche Cuadrado, arrivò solo Morata. Si sentì lasciato solo perché voleva la permanenza di Vidal e c'erano troppe voci su Pogba. Per questo l'addio, il video, improvviso, in un pomeriggio d'estate.