Agnelli descrive Cristiano Ronaldo: "Ha un fantastico senso dell’umorismo, molto British"

Andrea Agnelli, ds del Torino, è intervenuto in occasione del premio Golden Boy 2020, istituito da Tuttosport, soffermandosi brevemente anche su Cristiano Ronaldo: "Qualcosa che non sapete di lui? In Ronaldo vedo che ha un fantastico senso dell’umorismo, molto British. Lui è uno divertente e non ce lo si aspetta vedendo la sua immagine”:

