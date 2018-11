Agnelli e Ceferin: "Superlega da escludere, no legami con Football Leaks"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Addio all'ipotesi Superlega. Almeno fino al 2024. Nel corso della conferenza stampa di oggi, Aleksander Ceferin e Andrea Agnelli, rispettivamente presidente di UEFA ed ECA, sono stati alquanto chiari.

Agnelli: "Il futuro deve essere ancora scritto. La Super Lega è esclusa, e questo è importante. Per quanto riguarda la ECA, e anche la Juventus, nel 2018 non si può parlare di Super Lega. L'abbiamo dimostrato alla Commissione, abbiamo parlato con il presidente Ceferin e abbiamo detto che non abbiamo nulla a che fare con i documenti emersi su un progetto di Super Lega. Lo escludo sia come presidente dell'ECA che della Juventus. L'ultima volta che ne abbiamo parlato è stata nel 2015, poi sono cambiate tante cose, a partire dall'elezione di Ceferin, e anche della mia. Abbiamo iniziato a pensare a cosa fare, per ora sono soltanto idee ma è stato importante aver trovato un accordo. A gennaio inizieremo a lavorare cosa succederà dopo il 2024. Le pre-condizioni sono chiare: periodi di riposo, gestione delle finestre internazionali e via dicendo, quello che ho detto prima. Queste sono le cose cruciali per i grandi club, ma riguardano anche quelli medi e piccoli. Dobbiamo trovarci tutti d'accordo, è quella la via per il successo".

Ceferin: "La Super Lega è fuori questione. Nel 2018 peraltro nessuno ne ha parlato".