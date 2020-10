Agnelli e i fondi: "Non c'è stato ingresso ma l'approvazione per approfondire la proposta"

Andrea Agnelli, presidente di Juventus, ha parlato dei fondi e della Lega in conferenza stampa. "Non c'è stato l'ingresso di fondi nella Lega o in Mediaco. C'è stata l'approvazione di 15 società per un mese di esclusiva a CVC per approfondire la loro proposta. Servirà una proposta concordata che sarà dunque passibile di modifiche, solo a quel punto dovremo tornare in Assemblea per un voto definitivo. Da qui alla fine del mese ci saranno approfondimenti su strutture giuridiche e fiscale, sul business plan, sulla tenuta della proposta in un mondo sportivo aperto".