Agnelli e la crisi del pallone: "Tra i 6.5 e gli 8.4 miliardi di impatto per il calcio europeo"

Andrea Agnelli, presidente di Juventus, ha parlato in conferenza stampa dell'impatto sul calcio europeo della crisi. "Iniziamo avere stime delle perdite per questa gestione emergenziale. Gli impatti di questa situazione li avremo e li potremo osservare solamente in autunno 2021, in quanto gli impatti della pandemia incidono sulla conclusione dell'ultimo esercizio e in parte su questo di cui non abbiamo visibilità. Guardando le stime da best a worst scenario, andiamo dal 20% del pubblico da qui a dicembre, con un 50% da gennaio a giugno, abbiamo una perdita da stagionale nel range di 3 miliardi. Accordi commerciali a medio-lungo termine, per 1.2-1.5 miliardi, un impatto sui diritti tv da 830 milioni a 1 miliardo per una perdita dai 5.2 ai 6.2 miliardi per il calcio europeo. Poi ci sono utili e perdite: viene stimata una perdita da 6.5 a 8.4 miliardi. Se è vero che se non giochiamo coi tifosi ci sono dei risparmi, dall'altra c'è l'attività del mercato che ha l'impatto che è di 2.5-3 miliardi. Abbiamo visto l'impatto sulla campagna trasferimenti estiva: tutti i mercati hanno perso una grossa fetta di trasferimenti, torta l'Inghilterra che è stabile a 1.4 anziché 1.6. In Italia 750 milioni contro 1.3 miliardi. E nel calcio europeo scopriamo che chi aveva più vendite che acquisti in Europa, come Portogallo e Olanda, esportatori di talento, se guadagnavano 250 milioni, ora solo 100. L'Olanda passa da 260 a 110 milioni di incassi dal mercato. Le stime dicono che per le prime divisioni europee, circa 360 club avranno bisogno di 6 miliardi di aumento di capitale".