© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Festa di Natale ieri in casa Juventus. Un'occasione durante la quale il presidente bianconero Andrea Agnelli ha, prima, abbracciato Maurizio Sarri sul palco delle OGR a riprova del feeling totale fra società e tecnico e, poi, rilanciato la sfida per lo scudetto e non solo: "Vinceremo insieme questa sfida - ha detto Agnelli (fonte La Gazzetta dello Sport) -. Quest’estate quando andavamo in giro con Paratici e Nedved a cercare di capire quella che doveva essere la Juve del futuro, una persona ci ha ascoltato e creduto. E nella prima conferenza stampa ha ricordato la ferocia e volontà con cui l’abbiamo voluto. La stessa ferocia e volontà l’hai avuta tu, Maurizio, nel volere la Juve. Maurizio, hai colto una sfida dura e difficile ma che insieme sappiamo di poter vincere".