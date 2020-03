Agnelli e la sua idea di Champions: ecco a cosa punta. Superlega non è più in agenda

vedi letture

Nella giornata di ieri, nel corso nel forum tenuto dal Financial Times, Andrea Agnelli è tornato a parlare della sua idea di Champions. Il numero uno dell'ECA si è chiesto se sia giusto andare avanti con l'attuale modello oppure, a partire dal 2024, mandare in scena un'altra Champions League.

Eppure, il modello presentato proprio dall'ECA lo scorso maggio - con qualificazioni semichiuse - è ormai nel cassetto. Una Superlega completamente slegata dall'UEFA non è più in agenda perché la reazione di federazioni, leghe nazionali e buona parte dei club ha subito chiarito che questa riforma non sarebbe andata a buon fine.

A cosa puntava, allora Andrea Agnelli? Per la 'Gazzetta dello Sport', Agnelli ha chiesto 100 per provare a ottenere 50. Quando parlava di tutela degli investimenti il numero uno della Juventus chiedeva almeno il diritto di qualificarsi all'edizione successiva almeno alle semifinaliste dell'edizione precedente. E' questa una delle battaglie che l'ECA porterà avanti ma non l'unica. La strada è ancora lunga: la certezza è che la Champions dal 2024 in poi cambierà, anche se non si sa ancora come.