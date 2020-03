Agnelli e Zhang faccia a faccia: contatto tra Juve e Inter giovedì a Londra

Calcio e business in visione prospettica rispetto ai tempi futuri: sarà l'argomento della convention FT Business of Football Summit. Graditi ospiti saranno il presidente della Juventus Andrea Agnelli e quello dell'Inter Steven Zhang: 'calcio d'inizio' alle 10 di giovedì 5 marzo a Londra, fino alle 18. Una buona occasione per confrontarsi anche riguardo le ultime polemiche a distanza circa il rinvio del Derby d'Italia previsto inizialmente per ieri sera.