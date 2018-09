© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Corriere dello Sport oggi in edicola ricapitola le cinque proposte avanzate dal presidente della Juventus, Andrea Agnelli nel corso del vertice ECA che s'è tenuto questa settimana a Spalato. Oltre all'inserimento del VAR anche nelle coppe europee e di una terza competizione continentale per club, il numero 1 della Juventus ha chiesto agli altri presidenti di fare fronte comune anche sulla riduzione delle finestre per le Nazionali durante la stagione (2/3 rispetto alle 4 attuali, poi dal 2024 rivoluzione del calendario) e sulla limitazione del potere degli agenti nelle trattative di calciomercato.

Infine, Agnelli ha chiesto ai rappresentanti delle 5 maggiori leghe europee di uniformare le date del calciomercato, evitando così la confusione che s'è creata questa estate.