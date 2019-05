Agnelli glissa sulle domande su Conte: "No comment"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Come ha annunciato all'inizio della conferenza stampa, Andrea Agnelli non ha risposto a una domanda posta da un giornalista sul prossimo allenatore della Juventus. In particolare, è stato chiesto se Conte potesse essere considerato ideale per la sostituzione di Massimiliano Allegri, ma il presidente ha risposto con un lapidario No comment.