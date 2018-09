Agnelli: "In arrivo nuove regole più efficienti sul Fair Play Finanziario"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea Agnelli, in qualità di presidente dalla ECA (The European Club Association) ha parlato nel corso dell'assemblea generale tenuta a Spalato delle novità riguardanti il Fair Play Finanziario: "Avremo nuove regole che saranno più efficaci di quelle che sono attualmente in atto, che hanno dato comunque risultati impressionanti". Secondo quanto riportato dal sito ufficiale della ECA si punterà maggiormente sulla trasparenza, sull'armonizzazione dei principi contabili e sulla risoluzione del tempo di valutazione.