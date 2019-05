Agnelli: "Pensavamo di proseguire, poi il gruppo dirigenziale ha deciso"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea Agnelli ha spiegato in conferenza stampa le motivazioni che hanno portato alla scelta di separarsi con Massimiliano Allegri: "Non ci sono elementi reali, al di là di alcune dietrologie lette in questi giorni, che hanno portato alla separazione. È stato un percorso di un mese. Dopo la sconfitta con l'Ajax pensavo di andare avanti con lui ed era un pensiero sincero, Poi sono arrivate delle riflessioni, che dimostrano la capacità di analisi del gruppo. C'è tristezza e un po' di commozione, è stato difficile capire che è il momento di chiudere uno dei più straordinari cicli della Juventus. La aziende devono prendere decisioni. Il tempo dirà se saranno quelle giuste. Io non voglio yes-man, ma opinioni forti. Chi non è in grado di reggere queste pressioni, non può gestire o società sportive o aziende. È stata la decisione più sofferta".