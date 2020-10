Agnelli ridisegna la struttura della Juve e spiega il passaggio da Sarri a Pirlo

La giornata di ieri in casa Juventus è stata monopolizzata dall’Assemblea ordinaria degli azionisti e dalla successiva conferenza stampa fiume del presidente Andrea Agnelli. Assemblea convocata per la prima volta nella sede della Continassa e in modalità virtuale a causa della situazione sanitaria che tutto il mondo sta vivendo. Dall’approvazione del bilancio, alla nuova struttura societaria fino al cambio di guida tecnica di Madama, questi e molti altri gli argomenti su cui si è soffermato il presidente bianconero in più di un’ora di appuntamento all’interno della sala “Gianni e Umberto Agnelli” dell’Allianz Stadium.

PARATICI CONFERMATO, SALE CHERUBINI - L’Assemblea ha approvato il bilancio di esercizio al 30 giugno 2020 con una perdita di 89,7 milioni di euro: questo era il tema principale della riunione con i rappresentanti designati dei soci del club. Oltre alla situazione economica, la giornata di ieri ha ratificato la revisione della struttura societaria bianconera con il passaggio da tre a due macro-aree: quella Football con a capo la figura di Fabio Paratici e quella Business guidata da Stefano Bertola. Entrambi riporteranno direttamente ad Agnelli e a Nedved che si suddivideranno i compiti. Cambia il ruolo di Federico Cherubini che diventa Football Director, occupandosi della parte sportiva nella sua sfera aziendale di strutture e logistica, e che farà riferimento a Paratici che resta responsabile diretto della Prima Squadra.

DAL PASSATO AL FUTURO - All’interno della sala “Gianni e Umberto Agnelli” c’è stato spazio anche per fare un resoconto sulla modifica della guida tecnica e dell’andamento della stagione conclusa. “Sono estremamente felice che Maurizio (Sarri n.d.r.) abbia vinto questo scudetto con noi. All'interno dello spogliatoio si deve formare un'alchimia che con Maurizio non si è formata”, il presidente Agnelli ha chiarito così in poche parole le motivazioni che hanno portato al passaggio da Sarri a Pirlo. E proprio sul nuovo corso si è voluto soffermare: “Quello di Pirlo penso sia il primo staff moderno che vedo, ognuno si muove con consapevolezza. Ci saranno ostacoli e il mondo attorno a noi non vede l’ora di colpire tutta la Juventus alle prime difficoltà, la nostra responsabilità sarà quella di accompagnare il suo percorso iniziale”. Con un obiettivo, che poi alla Juventus è lo stesso da sempre: vincere.