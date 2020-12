Agnelli rivela: "Dybala ha già ricevuto un'offerta top per il rinnovo. Aspettiamo la sua risposta"

E' Andrea Agnelli, numero uno della Juventus, uno dei protagonisti del Golden Boy 2020, istituito come sempre da Tuttosport. Tra le altre cose, c'è spazio per il tema-Dybala: "Le dichiarazioni di Paulo? La notizia positiva è il ritorno al gol. Ha avuto un periodo difficile dopo il Covid-19. Ho sentito con grande piacere il suo amore per la Juve, noi lo vediamo ieri oggi e domani qui da noi. A me risulta che abbia già ricevuto un’offerta che lo porterebbe tra i top 20 in Europa a livello economico, noi aspettiamo serenamente una sua risposta. Che aspettiamo anche in campo, lo vogliamo tra i primi cinque ma lui al momento non lo è. E lo sa".

