© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, nella sua conferenza stampa dall'Assemblea Generale dell'ECA, ha affrontato anche l'argomento relativo alla riforma dei vari campionati: "Prima però di parlare della revisione dobbiamo parlare di alcuni punti con la FIFA per quanto riguarda anche il calendario dei match internazionali. La competizione deve essere definita prima del giugno 2024. Dovremmo capire come gestire il calendario. Abbiamo parlato con la FIFA e vogliamo che siano allineati tutti i tornei di tutte le Federazioni, perché è molto difficile al momento pianificare, dato che ci sono competizioni giocate in inverno e in estate. È molto importante capire qual è il concept della partecipazione alle competizioni internazionali. Vogliamo che molte più Nazioni e Federazioni abbiano la possibilità di partecipare al sistema europeo e permettergli di crescere".