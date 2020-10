Agnelli sul caos calendari: "Sto con la Uefa. Non ci si sveglia coi problemi dell'ultima ora"

Andrea Agnelli, presidente di Juventus, ha parlato del caos calendari in conferenza stampa. "Dobbiamo lavorare sulla genesi della situazione odierna. A marzo i club urlavano che 'se la Uefa non sposta l'Europeo, non possiamo completare le competizioni'. E la Uefa ha spostato l'Europeo. Ha lavorato alacremente con noi, creando soluzioni tedesche e portoghesi per chiudere le Coppe. Ad aprile sapevamo che la Uefa avrebbe voluto riprendere le competizioni per portare anche lei a termine il suo percorso. Se arriviamo a fine agosto e diamo colpe alla Uefa, mi sento di difendere la Uefa. Quando andremo a rivedere i calendari post 2024, sarebbe corretto rimodularli? Dico di sì. Però le decisioni prese oggi avranno effetto a lungo termine, non ci si sveglia coi problemi dell'ultima ora. Il sistema decisionale parte dall'11 marzo".