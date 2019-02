Agonismo e qualche giocata di qualità. Samp-Cagliari 0-0 all'intervallo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Primo tempo frizzante e con tanti cambi di fronte, quello che hanno messo in scena a Marassi Sampdoria e Cagliari. Ma alla fine dei primi 45 minuti il risultato è ancora fermo sullo 0-0.

Inizia bene la squadra di Maran che fin dalle prime battute dà la sensazione di aver approcciato al match nel modo giusto, mantenendo la squadra corta, pressando alto e cercando di sfruttare la profondità che garantisce Leonardo Pavoletti. E la prima occasione, all’8’, è proprio del centravanti sardo che si muove sul filo del fuorigioco e viene servito, ma Audero è bravissimo nell’uscita con i piedi in stile difensore.

La Samp impiega qualche minuto per trovare le misure e la prima occasione per i doriani arriva al 16’: Ekdal taglia tutta l’area con un cross dalla destra, ma Jankto non riesce ad impattare come vorrebbe. Al 26’ è Barella a dare sfoggio delle sue qualità, ma il tiro d’esterno destro dal limite dell’area finisce alto sopra la porta blucerchiata.

Al 31’ folata Samp che parte da un contropiede. Saponara gira ottimamente verso Quagliarella, defilato a sinistra. Il capitano blucerchiato si accentra e calcia trovando l’opposizione di Ceppitelli. Sulla ribattuta il numero 27 ci riprova ma questa volta è Pisacane a mettere il corpo a protezione della porta. L’azione però non finisce, palla che arriva a Sala che entra in area e calcia. Ma questa volta è Cragno a spegnere i sogni di gloria doriani. Sul ribaltamento di fronte la palla arriva a Barella a centrocampo. Il talento azzurro avanza e serve con un tocco geniale Pavoletti che a tu per tu con Audero spara sul corpo del numero 1 della Samp. La prima frazione si chiude con una conclusione, fuori di molto, di Saponara da buonissima posizione.