Agudelo allo Spezia, ci siamo: l'operazione con la Fiorentina può essere chiusa già oggi

E' in via di definizione il trasferimento dalla Fiorentina allo Spezia di Kevin Agudelo. "L'operazione può essere definita già oggi", ha detto quest'oggi in conferenza stampa Daniele Pradè. Il calciatore colombiano rientrerà al Genoa e poi, subito dopo, verrà girato al club neopromosso in Serie A.