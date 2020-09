Aguero torna ad allenarsi ma evita l'argomento Messi: su Twitch silenziate le parole collegate

Sergio Aguero è tornato ad allenarsi oggi dopo l'operazione al menisco subita mesi fa, che lo ha costretto a saltare l'ultima parte della scorsa stagione. Per lui saranno tre settimane intense di lavoro: l'obiettivo è essere a disposizione di Guardiola il 21 settembre, per la sfida contro il Wolverhampton. Intanto, il Kun ha cominciato una sorta di "patto del silenzio" per non parlare della vicende relativa all'amico Lionel Messi. Sulla piattoforma Twitch, dove è molto attivo, l'argentino ha silenziato le parole "Messi", "Leo" e "GOAT", per evitare le domande insistenti dei suoi followers.