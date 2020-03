Aguilar (Mundo) su Rugani positivo al COVID19: "Adesso cosa farà la UEFA?"

La positività di Daniele Rugani al COVID19, da asintomatico, ha fatto chiaramente il giro del mondo in pochi istanti. Fioccano i commenti, tra questi, su Twitter, anche il collega Francesc Aguilar del Mundo: "Cosa farà la UEFA? Le norme in Italia dicono che le persone relazionate a Rugani devono stare in quarantena per 14 giorni. C'è la gara col Lione e lo stesso vale per l'Inter in Europa League che ha il Getafe".