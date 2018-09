Gianluigi Buffon titolare fisso a Parigi? Non proprio: l'estremo difensore italiano ha giocato le prime due gare di campionato, per poi accomodarsi in panchina in favore di Alphonse Areola contro Angers e Nimes. Una scelta su cui evidentemente Thomas Tuchel sta ancora rimuginando, come confermato ai francesi di RMC Sport: "La decisione non è definitiva. Ho detto ad Alphonse che è in pole position per essere numero uno. Viene dal centro di formazione, sono cose da capitalizzare perché abbiamo bisogno di questi giocatori. Buffon è una leggenda, un idolo di Alphonse. Sono due giocatori con una grande personalità e dobbiamo affinare le cose. Lo sanno entrambi: se sarò generoso con entrambi, penso che mi ricompenseranno. Alphonse non sarà migliorerà nonostante Gigi, ma grazie a Gigi".