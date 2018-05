Ai piedi di Talisca: Monchi innamorato del Rivaldo del Besiktas

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Anderson Souza Conceição, in arte Talisca, è uno dei più lucenti e brillanti talenti del campionato turco. Tra i campioni sbarcati in Super Lig, il brasiliano di Feira de Santana è certamente uno di quelli più talentuosi e che sta vivendo una vera e propria stagione d'oro con la maglia del Besiktas. Sulle sponde del Bosforo, tredici reti in campionato, quattro in Champions League e pure due in Coppa, per un totale di diciannove in quarantacinque presenze stagionali. Al Benfica, che ne è proprietario pro tempore, finché il Besiktas non deciderà di riscattarlo ai ventuno milioni pattuiti, non ha sfondato e inciso come sperato. Però le Aquile ci avevano visto giusto, solo che non tutti i giocatori riescono a mettere le proprie migliori tende su ogni campo di battaglia. In Turchia, Talisca c'è riuscito: trequartista o seconda punta dal dribbling sopraffino, dal guizzo acuto e dal senso del gol spiccato, gioca anche da esterno e il suo mancino è tra i più educati in circolazione. Per quattro milioni di euro, ha portato nelle casse del Bahia la cifra più importante della sua storia. Era definito novello Rivaldo, ma a differenza della leggenda verdeoro, Talisca è più mobile, rapido, sgusciante. Monchi e la Roma se ne sono innamorati, il prezzo è caro ma per il ragazzo delle favelas, forse, vale la pena.