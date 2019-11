© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Poco da l'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per l'undicesima giornata di Serie A e come si può notare non è presente Piero Giacomelli, dopo le tante polemiche nella sfida tra Napoli e Atalanta di mercoledì. Confermato invece Luca Banti al VAR: sarà a Lecce per la gara tra salentini e Sassuolo.