AIA, il presidente Nicchi: "Il VAR c'è e non si torna più indietro"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Presenta in FIGC per la celebrazione dei 120 anni della sua fondazione, il presidente dell'AIA Marcello Nicchi ha parlato s'è così espresso sul VAR: "Le polemiche vengono fuori perché tutte le domeniche si giocano 11.000 partite, se non si giocasse a calcio non ci sarebbero né polemiche né discussioni. Noi, invece delle polemiche, ci preoccupiamo di fare le cose nella migliore maniera possibile, migliorando tutto quello che è possibile migliorare. Poi ognuno fa le sue valutazioni. Io sono molto soddisfatto del Var: come ho sempre detto, il Var è una cosa che c'è e non si torna indietro", le sue parole a Sky.