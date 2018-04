© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marcello Nicchi, presidente dell'Associazione Italiana Arbitri, ha denunciato quest'oggi in conferenza stampa un brutto episodio capitato in questi giorni: "All'Associazione italiana arbitri - ha detto - sono arrivati plichi con pallottole indirizzate a me, al vice-presidente e al designatore Rizzoli. E' un fatto nel dominio della Digos e all'attenzione del Viminale e del ministro degli Interni", ha detto Nicchi che prosegue. "Ci sono tesserati della Federcalcio che parlano di malafede della classe arbitrale: non ho sentito una parola da parte di nessuno. Un giornalista ha anche dichiarato in una trasmissione: 'In guerra si va sparando, bisogna sparare agli arbitri'. Lo abbiamo denunciato e seguiremo gli sviluppi della vicenda, ma a seguito di questo episodio".