AIC, Calcagno: "Prematuro parlare di play-off. Nuovo campionato? Ragioniamo sulle date"

Il presidente dell'AIC Umberto Calcagno è intervenuto ai microfoni di 90° minuto e ha parlato anche dell'eventualità di play-off e play-out per la Serie A: "È fuori di dubbio che essere riusciti a portare a compimento questo campionato così complicato sia un motivo di vanto per tutto il sistema. Credo che il sistema federale abbia dato una prova di grande maturità: ci siamo fatti trovare pronti. Play-off e play-out in Serie A? Dobbiamo cercare di ripartire le modalità migliori: oggi, secondo me, parlare di play-off e play-out credo sia prematuro. Prossimo campionato? Stiamo ragionando, anche se la coperta è corta, sulle date disponibili cercando anche di capire come dare un po’ di respiro a dei ragazzi che, dopo un periodo di stop così prolungato, hanno giocato tante partite. La ripartenza il 12 o il 19 settembre, per quanto riguarda la Serie A, si basa anche su un periodo di riposo che crediamo possa essere giusto, nell’interesse di un sistema".