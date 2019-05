© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"La nuova Champions sia meritocratica". Lo ha detto Damiano Tommasi, presidente dell'assocalciatori, in conferenza stampa a margine dell'assemblea AIC, svoltasi in concomitanza con una riunione delle Leghe Europee a Madrid: "Il grande tema è quello della Champions League allargata, delle prospettive per il calcio europeo e per i campionati nazionali. Il tema è quello della sostenibilità di questa competizione. I criteri di accesso dovranno essere legati al merito nei campionati sportivi. Sappiamo che partirà la terza competizione europea, che è comunque un viatico a una definizione stratificata del calcio europeo. Anche i meccanismi di promozione e retrocessione tra queste competizioni sono da monitorare, per non creare squilibrio nei Paesi più piccoli, come sta succedendo in Italia. Sono temi sul tavolo della FIFPro, il sindacato internazionale dei calciatori. Il concetto di giocare più partite di un certo livello è sicuramente condiviso da tanti".