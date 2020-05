AIC, Tommasi sceglie l'ermetismo ungarettiano: "Si sta come a maggio, in Italia, la serie A"

Con una terzina a dir poco "emetica", che evidentemente prende ispirazione da Ungaretti (precisamente dalla composizione “Soldati”), Damiano Tommasi ha voluto dire la sua sulla situazione del massimo campionato di calcio italiano. Provando a parafrasare la poetica del presidente dell'AssoCalciatori, ci sono ancora tanti dubbi in seno all'AIC circa la durata di una eventuale ripartenza della Serie A con le attuali restrizioni, quelle dettate dal CTS. L'ex centrocampista della Roma scrive: "Si sta come a maggio, in Italia, la serie A". L'interpretazione dovrebbe essere: la durata della Serie A, una volta ripresa, rischia di essere incerta come le foglie sugli alberi in autunno.