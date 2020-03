AIC, Tommasi sul taglio degli stipendi dei calciatori: "Adesso ci sono altre priorità..."

Nel corso dell'intervista concessa a 'Radio Rai', il presidente dell'AIC Damiano Tommasi s'è così espresso sul possibile taglio degli stipendi dei calciatori adesso che il calcio è fermo: "Siamo in contatto anche con chi rappresenta i calciatori negli altri paesi, ma non abbiamo parlato del possibile taglio degli stipendi. Il Barcellona ha parlato con i suoi quattro capitani ma non so se la decisione è stata presa dalla società o dalla squadra. Ho parlato anche con il presidente della Lega A Dal Pino, parleremo di questo ma non in questo momento, dove ci sono altre priorità. Il calcio è meno in difficoltà di altri comparti produttivi del nostro Paese. Parleremo di questo tema, certo, ma lo faremo sottovoce".

