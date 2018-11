Ajax, De Jong snobba il Milan: "Non gioca bene e il club è nel caos"

È uno dei giovani talenti più interessanti e potrebbe aprirsi presto una vera e propria asta per assicurarsi le sue prestazioni. Frenkie De Jong, in un'intervista a Voetbal International, ha parlato del suo futuro, escludendo un approdo nelle file del Milan e lanciando (tra le risate) una frecciata al club rossonero: "Vogliamo giocare tutti in una squadra di altissimo livello. Non c'è un grande club nel quale non mi piacerebbe essere. L'Inter mi sembra una buona squadra, ma non vorrei andare nel Milan ora perché non stanno giocando bene e il club è nel caos".