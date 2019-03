Il centrocampista dell'Ajax, Frenkie de Jong, ha parlato al sito della UEFA dopo aver pescato la Juventus ai quarti di finale di Champions League. Queste le sue parole: "Quando avevo 10-12 anni Cristiano Ronaldo era già uno dei migliori giocatori al mondo. Adesso per me sarà un onore affrontarlo faccia a faccia per davvero".