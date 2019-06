Ajax, De Ligt: "Ci sono tante opzioni e voglio scegliere la migliore"

© foto di Imago/Image Sport

Nell'ennesima intervista rilasciata in queste settimane di mercato, Matthijs de Ligt parla così di un trasferimento dall'Ajax che sembra ormai scontato. Juve, Barcellona e Manchester United stanno duellando per il suo cartellino: "Sono molto eccitato per quello che potrebbe avvenire nel prossimo futuro. Allo stesso tempo cerco di stare calmo. Vedo le tante offerte come una sfida - le sue parole a RTL4 -, questa è la cosa più importante. Ci sono tante opzioni e voglio davvero scegliere la migliore. Logicamente, una opzione è meglio di un'altra. La vita all'estero può essere difficile, ma sono un ragazzo olandese normale, in nulla differente da altri. Quindi forse trasferirmi all'estero sarà più intenso per me".