Matthijs de Ligt, capitano dell'Ajax, alla fine della debacle interna contro il Tottenham e l'eliminazione dalla Champions League, è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Penso che possa capitare una partita così. E' stata equilibrata, nel primo tempo abbiamo fatto un grande calcio, li abbiamo pressati e alti e tenuti lontani dalla nostra area. Nella ripresa ci hanno sorpreso. Il 2-2 sarebbe stato un bel risultato per noi, non so cosa dire, è incredibile. E' molto difficile uscire così, eravamo così vicini alla finale, poi è finita così. Non ci sono spiegazioni, nessuno può capire. Ora dobbiamo ancora lottare in campionato e se lo vinceremo sarà una stagione positiva, altrimenti non lo sarà. Abbiamo fatto bene in Champions League, ma è sempre una questione di trofei e ora dobbiamo vincere l'Eredivisie".