Ajax, De Ligt risponde a CR7 e De Jong: "Decido io il mio futuro"

© foto di Imago/Image Sport

Matthijs de Ligt, 19 anni all'anagrafe ma i top club lo hanno messo in cima alla lista già da diverso tempo. Uno dei principali obiettivi di mercato della Juventus è intervenuto ai microfoni del Mundo Deportivo, ma non si è sbilanciato sul suo futuro: "Non so dove andrò, l'importante è essere protagonista nella squadra che sceglierò, voglio giocare molte partite".

Il difensore olandese è tornato anche sull'invito di Cristiano Ronaldo al termine del match contro il Portogallo: "De Jong o Ronaldo? Non voglio dare peso a nulla, sono io che scelgo il mio futuro".