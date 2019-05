Ajax in finale: perché sì, perché no

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Hanno passeggiato in casa del Real Madrid e fatto fuori anche la Juventus di Cristiano Ronaldo. Ora i ragazzi terribili dell'Ajax di Erik ten Hag non sembrano volersi fermare e l'1-0 di Londra è la miglior ipoteca sulla finale di Champions che gli olandesi potessero sperare di ottenere.

IL VENTO DEL CAMBIAMENTO

Comunque andrà a finire questa edizione della massima competizione europea, è la Champions dell'Ajax. Perché i Lancieri ne sono stati l'assoluta rivelazione e puntano a diventare la squadra che definirà il calcio europeo dei prossimi anni. Frenkie De Jong è già promesso sposo del Barcellona, De Ligt e Van de Beek solleticano l'appetito di qualsiasi big in giro per il Vecchio Continente. Nulla è più vietato, e fermare il vento del cambiamento che sta soffiando dall'Olanda pare davvero impossibile. A volte, prima degli schemi e del valore dei singoli, è il segno di un'epoca a determinare chi andrà avanti e chi no.

GIOVANI E INESPERTI

Il contraltare è l'inesperienza, ça va sans dire. L'Ajax, in fin dei conti, è un mix esplosivo di giovani terribili e potenziali mezzi giocatori. Un esempio su tutti? Dusan Tadic: sta vivendo una stagione incredibile, dopo essere stato prima grande promessa e poi grande delusione. La squadra di Amsterdam è come una bolla: può esplodere in un senso, ma anche nell'altro. Giocano a a memoria e vivono col piede sull'acceleratore: bisogna soltanto cosa può succedere, quando arriverà un passo falso. Se arriverà.