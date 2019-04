© foto di Insidefoto/Image Sport

Al quindicesimo minuto l'Ajax va in vantaggio. Giocata sulla destra di Neres che converge verso il centro, palla Ziyech che imbuca verso van de Beek. Il gioiellino olandese, tutto solo davanti a Lloris, ha il tempo per fintare e poi spedire il pallone in rete. Tottenham in difficoltà, è già 0-1.