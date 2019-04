Ajax-Juve 1-1, De Jong: "Non era quello che ci aspettavamo"

"Non era quello che ci aspettavamo, ma il modo in cui è arrivato ci lascia sereni". Così Frenkie De Jong, centrocampista dell'Ajax promesso sposo del Barcellona, torna, intervistato da La Stampa, sull'1-1 dell'altro giorno contro la Juventus: "Abbiamo reagito bene, non ci siamo scomposti, soprattutto non abbiamo perso identità per rincorrere il risultato. Una prova di squadra che ci dà energia".

Vi siete dimenticati Ronaldo.

"Ronaldo da 15 anni morde ogni pallone che tocca, è abituato a farlo, a sfruttare anche una mezza situazione, a infilarsi in due metri di spazio quindi c’è solo da inchinarsi. Ci siamo distratti, ma pensare di giocare per non far segnare Ronaldo è complicato".