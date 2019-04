Ajax-Juve -1, Allegri: "Douglas Costa c'è. Peccato non ci sia Cuadrado"

Fonte: dal nostro inviato ad Amsterdam

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato di Douglas Costa e delle sue condizioni fisiche alla vigilia della gara contro l'Ajax. "E' recuperato ed è importante: in queste gare e nel ritorno potrà essere importante. Mi dispiace non avere Cuadrado in lista Champions ma in quel momento lì avevo troppi deficit nei difensori e non c'erano certezze su di lui. Credo che una wild card ad aprile in Champions possa essere una soluzione per un giocatore. Lasciare fuori giocatori così, se hanno infortuni pesanti, sarebbe importante, magari dal 2024 in poi".