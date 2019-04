Ajax-Juve -1, Allegri pronostica: "Difficilmente domani finirà 0-0"

Fonte: dal nostro inviato ad Amsterdam

Un pronostico legato alla tattica. Arriva direttamente da Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, che in virtù delle caratteristiche di bianconeri e ajacidi spiega che a suo dire difficilmente domani vedremo una gara senza gol. "E' una squadra forte, che ha eliminato il Real Madrid. Ha giocato alla pari col Bayern Monaco, ha tecnica: è sempre Juventus-Ajax, ci sono state già due finali tra di noi, è il primo di due match da giocare per conquistarci la semifinale. Serve una gara lucida, tecnica, sarà una gara aperta e non credo che finirà 0-0".