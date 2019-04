Ajax-Juve -1, Allegri: "Rugani tra i migliori giovani di tutta Europa"

Queste le parole di Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, su Daniele Rugani che domani giocherà dall'inizio al fianco di Leonardo Bonucci contro l'Ajax. "I difensori italiani sono ancora i migliori, è uno al top in Europa. Altrove non hanno le conoscenze dei difensori italiani. Non c'è Chiellini? Gioca Daniele, come succede sempre: la scelta cade su un altro quando ne manca uno. Dispiace perché a livello numerico ho solo due centrali adesso. Se gioco a tre? Ne ho solo due...".