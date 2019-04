Ajax-Juve -1, Allegri: "Su venti gare in casa hanno perso solo col Real..."

Fonte: dal nostro inviato ad Amsterdam

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Massimiliano Allegri ha raccontato il suo punto di vista sulla gara di domani. Con un Ajax certamente da non sottovalutare, ha spiegato il tecnico toscano alla Johan Cruyff Arena. "Sarà una gara diversa, l'errore a Madrid è stato pensare di averla scampata dopo la loro traversa. Poi a Madrid fare tre gol è un'impresa ma non possiamo pensare di non fare gol anche domani: servono le basi per passare il turno. Loro su 20 gare in casa hanno perso solo una volta col Real Madrid: sono aggressivi, servirà una partita fisica, sul piano dei contrasti e dei duelli aerei".