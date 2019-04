Ajax-Juve -1, emergenza infortuni per Allegri. Ma si scalda CR7

Fonte: Dal nostro inviato ad Amsterdam

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alle 18 la Juventus atterrerà in Olanda mentre questa mattina ha svolto la penultima seduta in vista dell’andata dei quarti di Champions League contro l’Ajax. Alla seduta non erano presenti Chiellini ed Emre Can, resta sempre più improbabile un loro impiego all’Arena. Si scalda invece Cristiano Ronaldo, che ha lavorato coi compagni e che dopo il confronto di stasera con Allegri, valuterà al meglio le sue condizioni. In mediana senza Can potrebbe giocare anche Khedira in luogo di Bentancur, per dare quell'esperienza che mancherebbe pure senza Chiellini. Alle 18:40 parlerà Allegri, per provare a sciogliere ulteriori dubbi.

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Rugani, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur (Khedira), Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Ronaldo (Dybala). A disp: Perin, Cancelo, Spinazzola, Kean, Dybala, Douglas Costa, Khedira.