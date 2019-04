Ajax-Juve -1, la carica di Veltman: “Siamo underdog, come col Real...”

Fonte: Da nostro inviato ad Amsterdam

“Sarà una bellissima sfida”. Telesport, ovvero le pagine sportive del Telegraaf, apre con un’intervista a Joel Veltman, terzino dell’Ajax che giocherà domani contro la Juventus. “Eravamo sfavoriti anche con il Real Madrid...”, dice l’olandese che, per stuzzicare Cristiano Ronaldo, si professa “grande fan di Messi”. Nelle due pagine dedicate all’Ajax c’è spazio anche per le condizioni di CR7, per Frenkie de Jong che chiama a rapporto l’Arena (“l’atmosfera ci aiuterà”) e per il notiziario di giornata.