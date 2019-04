Ajax-Juve -1, la probabile formazione scelta da Massimiliano Allegri

Fonte: inviato ad Amsterdam

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'assenza di Giorgio Chiellini ha improvvisamente alimentato i dubbi di formazione della Juventus soprattutto sulle corsie esterne, in vista del match di domani sera contro l'Ajax, valido per l'andata dei quarti di finale di Champions League. Perché, oltre a Rugani che è il sostituto naturale del capitano, Allegri potrebbe dare maggiore solidità alla linea difensiva con De Sciglio sulla corsia di destra. Difficilmente, però, rinuncerà alla spinta di Cancelo. Sulla corsia mancina Alex Sandro è in vantaggio su Spinazzola. Mentre in mediana Bentancur dovrebbe partire dal primo minuto insieme a Pjanic e Matuidi.

Probabile formazione Juventus: Szczesny; Cancelo (De Sciglio), Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Bentancur (Khedira), Pjanic, Matuidi; Bernardeschi (Dybala), Mandzukic, Ronaldo.