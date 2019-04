Ajax-Juve -1, Rugani: "Giocare insieme a De Ligt? Perché no?"

Fonte: dal nostro inviato ad Amsterdam

Daniele Rugani, difensore della Juventus, ha parlato anche di Matthijs de Ligt e dei rumors sul futuro del centrale dell'Ajax. Che, tra le altre squadre, è seguito anche dalla Vecchia Signora. "Lo conosco, l'ho affrontato in Nazionale. Giocarci insieme in futuro? Sì, perché no? E' sempre bello giocare coi giocatori forti. L'Ajax ha tanti ragazzi forti, è normale ci sia mercato intorno a loro".

Sull'Ajax. "Voglio godermi ogni istante, non vedo l'ora. L'Ajax? E' giovane, ha gamba, tecnica, sono forti. Ci vorrà attenzione, dovremo essere solidi, la partita si gioca su andata e ritorno: hanno qualità davanti, in fase offensiva, sappiamo anche come fargli male in fase difensiva".