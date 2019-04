Ajax-Juve -1, Ten Hag: "Allegri così bravo che può usare più strategie"

Fonte: dal nostro inviato ad Amsterdam

Erik ten Hag, tecnico dell'Ajax, ha parlato della gara di domani contro la Juventus nella conferenza stampa di oggi. "Qui tutti stanno lavorando duramente per far bene contro l'Ajax. La Juve è talmente esperta, con un tecnico così bravo, che può giocare con diverse strategie. Dobbiamo leggere bene la partita, anticipandoli su tutto. Possiamo fare qualcosa di importante, noi giocheremo come sempre anche se è diversa da Bayern e Real Madrid. I nostri sanno giocare a pallone ed è una cosa importante. Facciamo possesso palla ma quando non ce l'hai devi saperti difendere, riprendendolo il prima possibile. Se lo fai in dieci, se trovi il livello giusto, allora puoi fare questi risultati".