Ajax-Juve -1, Ten Hag: "De Ligt da big ma vogliamo tenere i migliori"

Fonte: dal nostro inviato ad Amsterdam

C'è spazio anche per un accenno di calciomercato nella conferenza stampa di Erik ten Hag, tecnico dell'Ajax, alla vigilia della gara contro la Juventus, andata dei quarti di finale di Champions League. "Parliamo di due giocatori forti ma tutti i nostri sono in grado per giocare in un livello più alto. Hanno potenziale ma cerchiamo di tenerli (De Jong è già del Barça, ndr): siamo qui, cerchiamo di restarci e lavoriamo per esserci anche il prossimo anno".