Ajax-Juve: Allegri esclude Dybala e punta tutto su Bernardeschi

“Sarà una una partita aperta che difficilmente terminerà 0-0. Dobbiamo essere lucidi”. Massimiliano Allegri sa bene che all’Amsterdam Arena dovrà essere la Juventus a mettere in discesa il discorso qualificazione, dopo aver compiuto un’impresa con l’Atletico Madrid. L’Ajax in casa propria venderà cara la pelle, ecco perchè mette in guardia i suoi per evitare un’altra falsa partenza: “L’errore di Madrid è stato uscire dalla partita e pensare dopo la loro traversa di aver scampato il pericolo. Poi al ritorno la squadra ha fatto una grande partita, ma non pensiamo di uscire domani senza fare gol e ribaltarla di nuovo a Torino. Pensiamo a porre le basi per passare il turno. L’Ajax su 20 partite in casa ha perso solo una volta, col Real Madrid, è una squadra molto aggressiva, quindi servirà una partita fisica sul piano dei contrasti e dei duelli aerei”.

Il piano gara è presto fatto. “Saremo aggressivi e dovremo essere bravi a sfruttare gli spazi” spiega il tecnico bianconero, che dovrà bilanciare il recupero in extremis di Cristiano Ronaldo con l’improvvisa assenza di Giorgio Chiellini, senza dubbio le due pietre preziose della Juventus di quest’anno. “Farò del mio meglio per non farlo rimpiangere” risponde Daniele Rugani, ammettendo “per me è un momento bellissimo, lo sogno da quando sono piccolo. Ho grande entusiasmo”.

Sarà Cancelo a dover imporre la sua velocità sulla fascia destra e produrre le trame più interessanti, Alex Sandro a riequilibrare sul versante opposto. Con Bentancur – come col Milan – a dover scalare in copertura in caso di necessità. A Mandzukic e Ronaldo il compito di sovrastare fisicamente e tecnicamente la linea difensiva avversaria. Tra i titolari non ci sarà Dybala. Bensì Bernardeschi, dal quale Allegri si aspetta un salto di qualità: “Io gli rompo spesso le scatole, deve essere ancora più decisivo e deve sbagliare meno passaggi. Giocare in una grande squadra non è semplice. È questione di un percorso che i giocatori devono fare a livello di concentrazione”. Per il numero 33 bianconero, insomma, un nuovo test di verifica da portare a termine con il massimo dei voti.