Ajax-Juve, le formazioni ufficiali: CR7 titolare. Allegri sceglie Bentancur

Alle 21:00 fischio d'inizio di Ajax-Juventus, andata dei quarti di finale di Champions League. Si gioca nel sold-out della Johan Cruyff Arena di Amsterdam davanti a 55mila spettatori. Oltre 3mila quelli bianconeri. Queste le scelte di formazione dei due tecnici.

Le scelte di Allegri Massimiliano Allegri conferma il 4-3-3 e lo fa con Bernardeschi dal 1', non Dybala ma l'azzurro con Mandzukic e Cristiano Ronaldo. Tra le (non) sorprese ci sono proprio CR7 e Rugani dal 1', con l'ex Empoli al centro della difesa al posto dell'infortunato Chiellini. In mediana, invece, Bentancur ha vinto il ballottaggio con Khedira per una maglia da titolare.

Le scelte di Ten Hag Poche sorprese, tutto come atteso: da capire solo se sarà 4-3-3 o 4-2-3-1, dipenderà dalla posizione di Van de Beek e dal triangolo rovesciato in mediana. Davanti Tadic come falso nueve, tridente completato da Neres e Ziyech, dietro Veltman al posto dello squalificato Mazraoui. Chiaramente in campo De Ligt in mezzo, tutto ok per De Jong.

Ajax (4-2-3-1): Onana; Veltman, De Ligt, Blind, Tagliafico; Schone, De Jong; Ziyech, Van de Beek, Neres; Tadic. All: Ten Hag.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Rugani, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Cristiano Ronaldo, Mandzukic. All: Allegri.